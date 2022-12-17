ديشان يتحدّث عن رغبة فرنسيين برؤية ميسي يحمل كأس المونديال.. ويسترجع ذكريات فوز السعودية

2022/12/17 | 13:43 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال ديدييه ديشان، المدير الفني لمنتخب "الديوك"، إن هناك بعض الفرنسيين والفرنسيات من يتمنى أن يرى ليونيل ميسي يحمل لقب مونديال قطر، مُشيراً إلى شعبية الأرجنتين الكبيرة حول العالم.

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