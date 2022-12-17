هل يتوجب تشريع قانون خاص بالمثلية؟ قانوني يجيب

2022/12/17 | 13:45 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ بين الخبير القانوني علي التميمي اليوم السبت، امكانية تشريع قانون خاص بالمثلية.وقال التميمي في ايضاح تابعته ايرث نيوز، انه “كانت عقوبة اللواطة في صدر الإسلام هي أما الحرق أو الرمي من شاهق أو قطع الرأس” مبينا انه “في قانون العقوبات العراقي عاقبت المادة ٣٩٣ بالإعدام على هذه الجرائم كذلك القانون ٨ لسنة […]

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