مدرب فرنسا: إذا أراد بنزيما مشاهدة نهائي المونديال فالأمر يعود له

2022/12/17 | 14:16 - المصدر: بغداد اليوم

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أكد ديديه ديشامب، المدير الفني لمنتخب فرنسا، أنه لا يفكر فى أي لاعب خارج قائمة المنتخب الفرنسي التي يمتلكها منذ بداية كأس العالم، بعد خروج المصابين، فيما اشار الى أن إذا أراد بنزيما مشاهدة نهائي المونديال فالأمر يعود له.

وقال ديشامب فى المؤتمر الصحفي الذي يسبق المباراة، "لا أحب أن أجيب على سؤال كريم بنزيما، قبل كأس العالم تعرض لإصابة، وكذلك لوكاس هيرنانديز، منذ بداية البطولة كان لدى 24 لاعباً فقط، ومن غير المنصف لهؤلاء اللاعبين أن نطلب من لاعبين غيرهم أن يأتوا، كل من يريد أن يأتى ويحضر المباراة ويشاهدها فالأمر لا يعود لي، ولكن بالنسبة للعب المباريات فلدي 24 لاعباً، والآن تركيزي على هذه العناصر التى أعتمد عليها".

وأضاف ديشامب، "نتطلع لأن نكون جاهزين لمباراة الأرجنتين، نريد أن نكون فى أفضل حالاتنا، سكالوني دائماً يواجه التحديات مثلنا، خسر المباراة الأولى أمام السعودية، ولكن فى المباريات التي لعبناها تمكنا من الخروج فائزين، يتعين علينا الاحتفاظ بتركيزنا وأن نكون هادئين، الهدف أن نخرج حاملين اللقب وأعرف أن الأرجنتين حاصلة على دعم الكثيرين من جميع أنحاء العالم، حتى من بين بعض الفرنسيين المحبين لميسي".

وتابع مدرب فرنسا، "لا أريد أن أتطرق إلى تفاصيل الإصابات بسبب فيروس الإبل لكننا نبذل قصارى جهدنا لتطبيق التدابير الاحترازية دون أن نبالغ أو ننزلق فى ردود أفعالنا، كنا نفضل ألا يكون الأمر هكذا لكننا نقوم بالمتاح مع الطواقم الطبية".

وعن إمكانية تأثير نتيجة مباراة الغد على استمراره مع منتخب فرنسا قال ديشامب، "لا أعلم ماذا يسعني القول فى استمراري مع المنتخب الفرنسي، أن تكون مدرباً لمنتخب فرنسا هذا أفضل ما حدث لي، كانت فرصة عظيمة بالنسبة لي وسعيد جداً أن أكون مدرب المنتخب الفرنسي، ولكن الفريق أهم من ذلك كله، وأنا في خدمة الفريق لطالما خدمته طول 10 سنوات، ولكن الأمر كله يعتمد على مباراة الغد لا أفكر فيما سيحدث بعدها، تركيزي على التتويج بكأس العالم.

واختتم ديشامب قائلا، "أعلم أن الأرجنتين تحظى بدعم كبير، ونحن أيضاً لدينا مشجعون كثر وسيكونوا فى الملعب، معظم الجماهير ستشجع الجماهير والأجواء ستكون احتفالية والأرجنتينيين شعب شغوف مثل أي شعب يؤازر منتخبه، وهذه أجواء إيجابية، من المفيد أن يكون عندنا مثل هذه الأجواء فى كأس العالم، ولكن خصمنا ليس الجماهير ولكن الفريق الذى سنواجهه في الملعب".

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