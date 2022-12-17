انضمام حزب الطريقة القادرية والمشروع الوطني لتحالف الانبار الموحد (صور)

2022/12/17 | 14:16 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - الانبار

أعلن حزب الطريقة القادرية الكزنزانية والمشروع الوطني، اليوم السبت، انضمامهما لتحالف الانبار الموحد الذي يترأسه جمال الكربولي.

وذكر مراسل (بغداد اليوم) ان " الإعلان جاء خلال اجتماع عقد بحضور قيادات حزاب التحالف، حيث اعلن المشروع الوطني بقيادة جمال الضاري انضمامه لتحالف الانبار الموحد، في ما أوضح ان انضمامه جاء بناء على قناعة تامة بان التحالف مشروع حقيقي واقعي هدفه التغيير والشراكة عن طريق الصدق والأمانة".

فيما أعلن حزب الطريقة القادرية أيضا انضمامه خلال الاجتماع مؤكدا ان "دخوله التحالف ليس من اجل المناصب، بل لمشاركة القرار وليس على غرار "خيبة ظنهم" بالحزب الحاكم (تقدم)".

وكان رئيس حزب “الحل” جمال الكربولي، قد اعلن في تشرين الأول الماضي انطلاق تحالف “الأنبار الموحد”، فيما أشار إلى أن هذا التحالف جاء بعد مسيرة سياسية وعملية استمرت أكثر من 14 عاماً شهدت تجارب مختلفة تخللتها أخطاء ونجاحات.

وقال الكربولي إن “تحالف الأنبار الموحد، في تشكليه وانطلاقه وأهدافه ومتبنياته، لن يكون اليوم أو غداً ظلاً لتجار المواقف أو فاسدي السلطة، ولن يكون منفذاً لأي طرف أو أجندة خارجية”، مضيفاً: “إننا سنحرص على أن يبقى ممثلاً حقيقياً لعشائر ومثقفي الأنبار وشباب ونساء الأنبار”.

وكان تحالف الأنبار الموحد قد انتخب في 6 تشرين الثاني الماضي جمال الكربولي رئيسا له، وانتخاب قاسم الفهداوي نائبا أول لرئيس التحالف ونوري الدليمي نائبا ثانيا.

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