2022/12/17 | 14:22 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اطلاق استمارة تمليك مساكن ‘العشوائيات’ في واسط المركز الخبري الوطني.

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