2022/12/17 | 14:22 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني حذر مسؤول بالأمم المتحدة من أن أكثر من 25 مليون نسمة قد يواجهون المجاعة العام المقبل في مناطق النزاعات بأنحاء غرب ووسط إفريقيا.وقال فيديريكو دوينرت، من برنامج الأغذية العالمي، إنالعنف […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الأمم المتحدة تحذر: ملايين من سكان مناطق النزاعات بإفريقيا معرضون للمجاعة المركز الخبري الوطني.

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