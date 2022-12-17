وفاة الزعيم الشيوعي الفيليبيني سيسون مشعل شرارة أطول حركات التمرد الماوية في العالم  

2022/12/17 | 14:24 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الزعيم الشيوعي الفيليبيني خوسيه ماريا سيسون (يمين) ومستشاره لويس خالاندوني في 02 نيسان/ابريل 2017 في مدينة نوردفيغ ام زي الهولندية © اف ب صوفي مينيون مانيلا (أ ف ب) – أعلن الحزب الشيوعي الفيليبيني السبت وفاة خوسيه ماريا سيسون الذي أشعل شرارة واحدة من أطول حركات التمرد الماوية في العالم، عن 83 عامًا.وتوفي […]

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