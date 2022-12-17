“أكبر معرض كتب عائم” يتيح للبنانيين الغارقين في الأزمة الاقتصادية الشراء بأسعار مخفضة

2022/12/17 | 14:24 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سفينة الكتب “لوغوس هوب” راسية في مرفأ بيروت في 16 كانون الأول/ديسمبر 2022 © اف ب أنور عمرو بيروت (أ ف ب) – في وقت تَحولُ الأزمة الاقتصادية التي يغرق فيها لبنان دون تمكُّن كثّر من ابتياع الكتب، مما ترك اثره على أبرز نشاطين في هذا القطاع، حمل البحر إلى اللبنانيين الجمعة “اكبر معرض كتب […]

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