السوداني: حكومتنا تعمل على توفيرِ الاستثمار الأمثل للثروات الطبيعية والبشرية

2022/12/17 | 14:24 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افتتح رئيس مجلس الوزراء محمد شياع

السوداني، اليوم السبت، أعمال الدورة

التاسعة والعشرين للمؤتمر الهندسي

العربي الذي تستضيفه العاصمة بغداد.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس

الوزراء في بيان تلقته وكالة ن

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