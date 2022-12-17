بابل.. الإطاحة بـ 7 تجار مخدرات بحوزتهم أسلحة وطائرة مسيّرة

2022/12/17 | 14:24 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مديرية شؤون المخدرات والمؤثرات

العقلية، اليوم السبت، القبض على

متهمين بحوزتهم أسلحة ومواد مخدرة

وعملات نقدية مزورة وطائرة مسيّرة

"درون" في بابل.

وذكرت المديرية في بيان تلقته وكالة نون

الخبرية،

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