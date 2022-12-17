لإنجاح البطولة.. راصد جوي يقدم طلباً للبصرة بشأن خليجي 25

2022/12/17 | 14:24 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا الراصد الجوي صادق عطية، السبت، إلى

فرض عطلة رسمية في محافظة البصرة خلال

بطولة خليجي 25.

وقال عطية في تدوينة على فيس بوك، ان

"مدينة البصرة تشهد في الأيام

الاعتيادية زخماً مرورياً في شوارعها

بسبب ا

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