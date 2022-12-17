مدرب فرنسا: بعض الفرنسيين يتمنون تتويج ميسي بلقب المونديال

2022/12/17 | 14:27 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ رفض مدرب منتخب فرنسا ديدييه ديشامب، إعطاء تحديثات حول إصابات لاعبيه، قبل مواجهة الأرجنتين مساء غد الأحد على ملعب لوسيل، في نهائي مونديال 2022.وقال ديشامب، خلال المؤتمر الصحفي التقديمي للمباراة، إنه “لا يرى أي مصادر توتر، ويحافظ على تركيزه من أجل المواجهة النهائية”.وبخصوص حلم منافسه ليونيل ميسي نجم الأرجنتين بلقب المونديال، […]

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