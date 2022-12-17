من لندن إلى نيويورك.. أول رحلة صفر انبعاثات كربونية عابرة للمحيط الأطلسي مرتقبة عام 2023

2022/12/17 | 14:46 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من المقرر أن تشغل فيرجن أتلانتيك طائرة من طراز بوينغ 787 بين لندن ونيويورك، مدعومة فقط بوقود طيران مستدام مصنوع من زيوت النفايات والدهون.

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