توقعات صادمة.. عراف برازيلي يكشف اسم الفائز بكأس العالم 2022

2022/12/17 | 15:07 - المصدر: بغداد اليوم

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توقع العراف البرازيلي آتوس سالومي الملقب بـ"نوستراداموس الحي"، فوز منتخب الأرجنتين بلقب بطل كأس العالم لكرة القدم 2022 في قطر.

ووفقا لصحيفة "ديلي ستار" البريطانية فقد نجح سالومي، في الأمر بشكل صحيح عندما أصر على أن المنتخبين الأرجنتيني والفرنسي، سيبلغان في المباراة النهائية لمونديال قطر 2022، وذلك قبل انطلاقها في قطر يوم 20 نوفمبر الماضي.

وتحققت توقعات "العراف" البرازيلي، عندما رشح فوز الأرجنتين في على كرواتيا في الدور قبل النهائي للبطولة، وانتصار فرنسا على المغرب، مما مهد الطريق لمواجهة ملحمية بين عمالقة كرة القدم.

وسبق أن تحققت توقعات "نوستراداموس الحي" عندما تنبأ بشكل صحيح وصول فيروس كورونا "كوفيد-19" ووفاة الملكة إليزابيث الثانية.

وقد أكسبت توقعات آتوس سالومي الصحيحة السابقة لقب نوستراداموس، على اسم الفيلسوف الفرنسي الذي توقع الأحداث الطويلة في المستقبل خلال حياته.

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