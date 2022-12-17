لدينا أمل.. تفاصيل قصة نشيد الأرجنتين في المونديال

2022/12/17 | 15:07 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ويردد مشجعو "التانغو" في مونديال قطر الذي يختتم الأحد بالنهائي الذي يواجه فيه الأرجنتينيون فرنسا: "يا شباب، لدينا الآن أمل جديد مرة أخرى".

ولا يتوقف الأمر على الملاعب في قطر، كما يقول تقرير لشبكة "سكاي نيوز" البريطانية، السبت، إذ تردد النشيد في أرجاء الأرجنتين مع كل مباراة يخوضها "التانغو".

ومن المتوقع أن يتردد صداه أكثر في المباراة النهائية لكأس العالم، داخل ملعب لوسيل وخارجه وحتى في غرفة تبديل الملابس.

وبدأ النشيد بالظهور منذ المباراة الأولى التي هزمت فيها السعودية "التانغو" 2-1، إذ غذى الأمر 40 ألف مشجع أرجنتيني قدموا من بلادهم إلى قطر وهيمنوا بشكل كبير على الأجواء في البطولة الرياضية الأهم عالميا.

وبهذا النشيد، قدم المشجعون دعما كبيرا لنجم الأرجنتين ليونيل ميسي وزملائه.

وأبدى لاعبو الأرجنتين حبهم للنشيد، بمن فيهم ميسي، الذي وصفه بأنه نشيده المفضل قبل انطلاق البطولة، وشوهد ميسي ورفاقه وهم يرددون هذا النشيد مع الجماهير في المونديال الحالي.

وتعود قصة النشيد إلى عام 2003، وهو عبارة عن أغنية أطلقتها فرقة روك أرجنتينية تسمى، "La Mosca Tsé - Tsé"، وقررت هذه الفرقة تسجيل نسخة جديدة من الأغنية قبيل كأس العام في قطر.

وحصد فيديو النشيد الجديد على "يوتيوب" نحو 8.6 مليون مشاهدة، رغم أنه نشر في نوفمبر الماضي.

ويقول الصحفي الرياضي الأرجنتيني، غابرييال كاسازا، إنه جرى تبني هذا النشيد منذ سنوات في العديد من الملاعب بالأرجنتين.

ويضيف: "أول ناد بدأ في الغناء كان راسينغ كلوب، وكان له تأثير فوري، لدرجة أن مشجعين من أندية أخرى في الأرجنتين صنعوا نسختهم الخاصة".

ويتابع: "بالطبع، لم يرددوا نفس الكلمات، لكن النشيد الذي صمم للمنتخب الوطني هو الأكثر عاطفية بينهم جميعا، وقد جاء كأس العالم كانت الأغنية في قمة شعبيتها".

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