احتجاجات في السليمانية تنديدا بالاعتداءات العسكرية التركية شمالي العراق (صور)

2022/12/17 | 15:07 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - السليمانية

أفاد مراسلنا، اليوم السبت، بخروج احتجاجات في السليمانية تنديدا بالاعتداءات العسكرية التركية شمالي العراق.

وقال مراسل (بغداد اليوم)، إن "محافظة السليمانية شهدت احتجاجات شعبية، تنديدا بالاعتداءات العسكرية التركية شمالي العراق".

وتشهد محافظات إقليم كردستان استمرار الاعتداءات التركية - الإيرانية، بذريعة مطاردة عناصر حزب العمال الكردستاني والأحزاب الكردية المعارضة للنظام الإيراني، وسط دعوات سياسية للحكومة بالتحرك من أجل وضع حد لهذه الانتهاكات.

وفي وقت سابق عقد مجلس النواب جلسة استثنائية مغلقة لمناقشة موضوع الاعتداءات التركية- الإيرانية على العراق.

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