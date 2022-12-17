التحقيق مع حائز على جائزة نوبل في تهم تحرش جنسي

2022/12/17 | 15:09 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تحقق جامعة أميركية مع أكاديمي حائز على جائزة نوبل بشأن مزاعم تحرش جنسي وصفها محامي المتهم بأنها "تنافس مهني".

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