المرور العامة تبحث مع وفد الماني تطوير نظام تسجيل المركبات

2022/12/17 | 15:11 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني بحث مدير المرور العام اللواء الحقوقي طارق الربيعي ، اليوم السبت ، مع الوفد الالماني تطوير نظام تسجيل المركبات .وذكرت المديرية في بيان تلقاه / المركز الخبري الوطني/: إن “مدير […]

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