المرجع الاعلى السيد السيستاني يعزي بوفاة المرجع الروحاني

2022/12/17 | 15:15 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عزى المرجع الديني الأعلى سماحة السيد

السيستاني “دام ظله” بوفاة المرجع

الديني آية الله السيد صادق الحسيني

الروحاني.

وفيما يلي ترجمة البيان الصادر عن مكتب

المرجعية:

بسم الله الرحمن الرحيم

(انا لله وا

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