النزاهة تكشف عن تحويل إرهابيين لشهداء ومتضررين وإضافة أسماء لقوائم المحاضرين بديالى

2022/12/17 | 15:15 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة

الاتحاديَّة تنفيذها أربع عمليَّات

ضبطٍ لحالات تزويرٍ واختلاسٍ في عددٍ من

دوائر مُحافظة ديالى.

وقالت الدائرة في بيان صحفي إن "فريق

عمل مكتب تحقيق ديالى ضبط مُعامل

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