أمطار قبل نهاية الأسبوع.. طقس الأيام الأربعة المقبلة في العراق

2022/12/17 | 15:15 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم

السبت، توقعاتها لحالة الطقس للأيام

الأربعة المقبلة، فيما أشارت الى هطول

أمطار رعدية بدءاً من الأربعاء المقبل.

وذكرت الهيئة في بيان تلقته وكالة نون

الخبرية، أن "طقس ال

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