وزير الدفاع يعقد اجتماعاً في قيادة عمليات البصرة لمناقشة خطط خليجي 25

2022/12/17 | 15:23 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ عقد وزير الدفاع ثابت محمد سعيد العباسي، اليوم السبت، اجتماعاً في قيادة عمليات البصرة لمناقشة خطط خليجي 25.وذكر بيان للوزارة، ورد لوكالة ايرث نيوز، أن “العباسي، يرافقه نائب قائد قيادة العمليات المشتركة، ومعاون رئيس أركان الجيش للميرة، وعدد من كبار القادة والضباط في وزارة الدفاع، وصل الى قيادة عمليات البصرة، وعقد فور […]

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