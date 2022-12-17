بعد الهجمات الروسية…كييف تعلن عودة المياه إلى مجاريها

2022/12/17 | 15:25 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أعلن عمدة كييف فيتالي كليتشكو عبر تلغرام، اليوم السبت “استعادة إمدادات المياه في كييف، لجميع السكان اليوم، بعد الهجمات الصاروخية الروسية الأخيرة”.

وأكد كليتشكو استعادة الكهرباء لنصف مواطني كييف، مضيفاً “نعمل على استعادة الكهرباء لجميع المواطنين في المدينة”.

وتابع “حصل ثلثا السكان أيضاً على كهرباء مرة أخرى”.

ومع ذلك قال إن الإغلاق الطارئ سيستمر بسبب النقص الهائل في الطاقة وحث السكان على الاقتصاد فى استهلاكها.

وتابع أن المترو استأنف أيضاً العمل صباحاً.

وشنت روسيا أمس الجمعة أعنف هجمات صاروخية جديدة على كييف ومناطق أخرى في أوكرانيا، منذ بداية الهجمات على البنية التحتية للطاقة في البلاد، في 10 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

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