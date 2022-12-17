المشروع الوطني العراقي برئاسة الشيخ جمال الضاري ينفي انضمامه إلى تحالف الأنبار الموحد

2022/12/17 | 15:25 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفى المشروع الوطني العراقي الذي يترأسه الشيخ جمال الضاري انضمامه إلى تحالف الأنبار الموحد، مؤكدا ان ماتم نشره من معلومات غير صحيحة ولا يوجد اي شخص يُمثل المشروع الوطني العراقي في تحالف الانبار الموحد، داعيا في الوقت ذاته وسائل الإعلام … Readmore

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