2022/12/17 | 15:48 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 17 ديسمبر، 2022 بغداد/ المسلة: السبت 17 كانون الاول 2022 تربية بابل تعلن استكمال الكلف...

ظهرت المقالة أحداث كانون أول: تربية بابل تعلن استكمال الكلف المالية لتثبيت المحاضرين والإداريين أولاً على المسلة.

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