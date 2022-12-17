2022/12/17 | 15:50 - المصدر: قناة الرشيد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: DnMaQKmeAuE

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. ارتفاع الدولار الى 152 الف دينار.. وغضب شعبي من عدم قدرة الحكومة على ادارة الملف الاقتصادي) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. ارتفاع الدولار الى 152 الف دينار.. وغضب شعبي من عدم قدرة الحكومة على ادارة الملف الاقتصادي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الرشيد).