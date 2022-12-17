2022/12/17 | 15:50 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني بعد أكدت زراعة ذي قار، اليوم السبت، أن اللجنة المركزية الخاصة باقرار الخطة الزراعية زادت من المساحات السابقة بعد تحسن الخزين المائي نتيجة الامطار.وقال مدير زراعة ذي قار صالح هادي […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ذي قار تعلن زيادة المساحة الزراعية للحنطة والشعير المركز الخبري الوطني.

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