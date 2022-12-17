المشروع الوطني العراقي ينفي انضمامه إلى تحالف الأنبار الموحد

2022/12/17 | 15:57 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

نفى المشروع الوطني العراقي، اليوم السبت، انضمامه إلى تحالف الأنبار الموحد.

وقال المكتب الإعلامي للمشروع الوطني العراقي في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "المشروع الوطني العراقي الذي يترأسه الشيخ جمال الضاري ينفي انضمامه إلى تحالف الأنبار الموحد".

وأكد أن "ما تم نشره من معلومات غير صحيحة ولا يوجد أي شخص يُمثل المشروع الوطني العراقي في تحالف الانبار الموحد".

ودعا الضاري وسائل الإعلام بحسب البيان الى "الاعتماد على البيانات التي تصدر رسميا من الأمانة العامة للمشروع الوطني العراقي".

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