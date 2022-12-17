تكليف اللواء الركن زيد حوشي مديرا للاستخبارات العسكرية (وثيقة)

2022/12/17 | 15:57 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

وجه رئيس أركان الجيش الفريق الاول الركن عبد الأمير يار الله، بتكليف اللواء الركن زيد حوشي مديرا للاستخبارات العسكرية.

وبحسب وثيقة صادرة من رئاسة أركان الجيش بتاريخ 15 كانون الاول وحصلت عليها (بغداد اليوم)، أن "رئيس أركان الجيش الفريق الاول الركن عبد الأمير يار الله وجه بتكليف اللواء الركن زيد حوشي بمنصب مدير مديرية الاستخبارات العسكرية في الوزارة".

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