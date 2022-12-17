2022/12/17 | 16:01 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث مدير المرور العامة اللواء الحقوقي

طارق الربيعي، اليوم السبت، مع وفد

ألماني توسعة نظام تسجيل المركبات

ومعالجة التوقفات.

للحصول على آخر الاخبار تابعونا على

تليغرام [https://t.me/non14news]

وذكر بي

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مدير المرور يبحث مع وفد ألماني توسعة نظام تسجيل المركبات) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مدير المرور يبحث مع وفد ألماني توسعة نظام تسجيل المركبات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).