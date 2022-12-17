كم يتقاضى برشلونة يومياً نظير مشاركة ميسي في مونديال قطر

2022/12/17 | 16:01 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ما يزال النجم الأرجنتيني، وصانع ألعاب

فريق باريس سان جرمان، ليونيل ميسي، يدر

الأموال على ناديه السابق برشلونة، إذ

على الرغم من أنه غادره في الصيف قبل

الماضي إلى سان جرمان، لكنه مايزال

مصدرا ربحيا للنا

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