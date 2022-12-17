تكليف مدير جديد للاستخبارات العسكرية

2022/12/17 | 16:04 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ وجهت رئاسة اركان الجيش اليوم السبت، بتكليف اللواء الركن زيد حوشي بمنصب مدير مديرية الاستخبارات العسكرية.

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