ذي قار تعلن زيادة مساحة الخطة الزراعية للحنطة والشعير

2022/12/17 | 16:07 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكدت زراعة ذي قار، اليوم السبت، أن اللجنة المركزية الخاصة باقرار الخطة الزراعية زادت من المساحات السابقة بعد تحسن الخزين المائي نتيجة الامطار.وقال مدير زراعة ذي قار صالح هادي في تصريح صحفي، إن “الخطة الزراعية تمت زيادة مساحاته بعد ان تم اقرارها بواقع 133 الف دونم لمحصولي الحنطة والشعير لترتفع الى 222 الف دونم”.

واضاف، ان “المساحة ازدادت 89 الف دونم وسيتم توزيعها حسب الشعب الزراعية الموجودة في عموم المحافظة”.

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