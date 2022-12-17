تهديدات بالقتل والاغتصاب.. صحفيون يكشفون حجم المضايقات عبر الإنترنت

2022/12/17 | 16:20 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناشدت الصحفية الكندية، رايتشل غيلمور، في منشور على الإنترنت السلطات التصدي للزيادة الكبيرة في خطاب الكراهية، بما في ذلك التهديدات بالقتل والاغتصاب التي تستهدفها وغيرها من الصحفيين.

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