شاهد.. مستضيفو برنامج يسخرون من ترامب بعد عرضه بطاقات تداول NFT خاصة به

2022/12/17 | 16:23 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سخر مستضيفو برنامج Late nights، جيمي فالون وجيمي كيميل وسيث مايرز وستيفن كولبير، من الرئيس السابق دونالد ترامب لإصداره مجموعة من بطاقات تداول رموز غير قابلة للاستبدال (NFT) بقيمة 99 دولارًا، حيث أعلن ترامب عن إصدار مجموعة جديد من بطاقات NFT قائلًا: "أقوم بإعداد أول مجموعة رموز غير قابلة للاستبدال (NFT) رسمية لي باسم "دونالد جي ترامب"

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