وفاة الرسام العراقي زيد الزيدي

2022/12/17 | 16:46 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن الرسام العراقي عادل أصغر، عن وفاة زميله الرسام زيد الزيدي بعد معاناة مع المرض.وقال أصغر، وهو رسام عراقي معروف، «تلقيت بأسف شديد خبر وفاة زيد الزيدي، الذي يعد من أمهر فناني العراق بالألوان المائية».وسبق للزيدي أن أقام معارض شخصية ومشتركة عديدة وتميزت أعماله بالتركيز على التراث والخيول، وكانت لوحاته تحظى بإعجاب منقطع النظير من المختصين.

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