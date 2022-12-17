“ديشان” لا يهتم بصريخ جمهور الأرجنتين ولا ببنزيمة

2022/12/17 | 16:46 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد مدرب المنتخب الفرنسي ديدييه ديشان أن هدفه هو «الحصول على لقب آخر».ولدى سؤاله في المؤتمر الصحفي الخاص بنهائي مونديال 2022 بين الأرجنتين وفرنسا الأحد، عن رغبة الجميع بأن يفوز قائد المنتخب الأرجنتيني ليونيل ميسي باللقب، قال ديشان «علينا التكيّف، فعلنا كل شيء لخوض هذه المباراة.



ليس لدي أيّ ضغط، الشيء المهم هو الصفاء».وأضاف أن «السياق خاص لكن الهدف من المباراة النهائية لا يزال الحصول على لقب آخر، حتى لو رغب الأرجنتينيون في ذلك».وعن حجم الجمهور الأرجنتيني الكبير في الدوحة، قال ديشان إن «الأرجنتين لديها تأييد جماهيري كبير.



سيُسمع المشجعون الفرنسيون في الملعب لكن الجمهور الغالب سيكون أرجنتينياً.



أتوقع جواً أرجنتينياً خالصاً مع الكثير من الأغاني.



إنه في الواقع أمر جيد.



لكن خصومنا ليسوا في المدرجات بل في أرض الملعب ، غداً(الأحد) سيكون لأحد الفريقين نجمة ثالثة».وأبدى انزعاجه من سؤال عن أفضل لاعب في العالم كريم بنزيمة الذي يغيب عن المونديال للإصابة، وعلّق في رسالة غامضة عبر حسابه على إنستغرام «لا يهمّني»، بعدما سرت شائعات عن إمكانية استدعائه جراء فيروس ضرب المنتخب.وقال ديشان «لن أجيب عن هذا السؤال.



لقد أصيب لاعبون عديدون بمن فيهم كريم.



لدي 24 لاعباً منذ إصابة لوكا هرنانديز ولا أتعامل مع توجيه دعوات للاعبين، ولا أعرف ما إذا كان بنزيمة سيكون هنا في النهائي كضيف.



ما يهمّني هو 24 لاعباً غداً ضد الأرجنتين».وتطرّق ديشان إلى الفيروس الذي طال عدداً من اللاعبين مع «الديوك»، قائلاً «أنا بخير شخصياً ونحرص على التعامل مع اللاعبين المصابين.



سأحصل على معلومات اليوم وهذه الليلة (…) نحن نتخذ أقصى الاحتياطات للتعامل مع الفيروس من دون المبالغة في ذلك.



كنا نفضل ألا يكون موجوداً، لكننا نتعامل معه بأفضل طريقة ممكنة مع الطاقم الطبي».

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