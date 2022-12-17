2022/12/17 | 16:49 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 17 ديسمبر، 2022 بغداد/المسلة: أكدت الدفاع الروسية، السبت 12/17/2022، أن قواتها حققت الأهداف التي حددتها...

ظهرت المقالة روسيا تكشف عن تفاصيل الضربات التي استهدفت اوكرانيا أولاً على المسلة.

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