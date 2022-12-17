بنزيما يستعين بزيدان لتوجيه رسالة إلى مدرب فرنسا

2022/12/17 | 16:49 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 17 ديسمبر، 2022 بغداد/المسلة: وجه كريم بنزيما، مهاجم ريال مدريد ومنتخب فرنسا، رسالة غامضة جديدة...

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