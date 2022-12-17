قبيل انطلاق بطولة الخليج.. الداخلية توجه دعوة للعراقيين

2022/12/17 | 16:52 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجهت وزارة الداخلية، السبت، دعوة إلى

العراقيين قبيل انطلاق بطولة كاس خليجي

25 في البصرة.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية

اللواء خالد المحنا في بيان صحفي،

إنه"‏مع اقتراب الحدث الرياضي الأبرز

والعرس ال

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