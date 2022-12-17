المدفعية التركية تجدد قصفها لسلسلة جبلية في دهوك

2022/12/17 | 16:52 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر مطلع، اليوم السبت، بأن

المدفعية التركية قصفت مجدداً سلسلة

جبلية في قضاء العمادية التابع لمحافظة

دهوك.

وقال المصدر، إن "المدفعية التركية قصفت

جبل متين المطل على قرية كوهرزي القديمة

في منطقة

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