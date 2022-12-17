2022/12/17 | 17:05 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني كشف مدرب المنتخب المغربي، وليد الركراكي،اليوم السبت، عن التشكيلة التي سيخوض بها مواجهة كرواتيا اليوم السبت، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في مونديال “قطر 2022”.وتخوض كرواتيا هذه المباراة بعد […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص التشكيلة الأساسية لمنتخب المغرب في مباراته ضد كرواتيا المركز الخبري الوطني.

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