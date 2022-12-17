2022/12/17 | 17:05 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلن الجهاز الإداري لمنتخب العراق للشباب، اليوم السبت، إلغاء المباراة الودية مع نظيره الأردني، التي كان من المقرر إقامتها مطلع كانون الثاني المقبل في عمان، لأسباب إدارية تتعلق بالجانب المستضيف.وقال المدير […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص إلغاء ودية شباب العراق والأردن المركز الخبري الوطني.

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