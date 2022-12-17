بالوثيقة.. البرلمان يدعو لإعادة هيكلية الكلية العسكرية لجامعة الدفاع للدراسات العليا

2022/12/17 | 17:06 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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كشفت وثيقة حصلت “تقدم” على نسخة منها عن مخاطبة لجنة الأمن والدفاع النيابية الى وزارة الدفاع لإعادة هيكلية الكلية العسكرية لجامعة الدفاع للدراسات العليا.

ادناه نص الوثيقة:-

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