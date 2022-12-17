قابلة للارتداء.. ابتكار رقعة إلكترونية لمراقبة أنسجة الجسم

2022/12/17 | 17:16 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ طور فريق من المهندسين في جامعة كاليفورنيا سان دييغو، رقعة إلكترونية، يمكنها مراقبة الجزيئات الحيوية في الأنسجة العميقة، بما في ذلك الهيموغلوبين.ويمنح هذا الابتكار المهنيين الطبيين وصولاً غير مسبوق إلى المعلومات المهمة التي يمكن أن تساعد في اكتشاف الحالات التي تهدد الحياة مثل الأورام الخبيثة وخلل الأعضاء والنزيف الدماغي أو الأمعاء والمزيد.[…]

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ابتكار رقعة إلكترونية لمراقبة أنسجة الجسم أولاً على ايرث نيوز.

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