أمين بغداد يعلن المباشرة بتأهيل منطقة سبع قصور شرق بغداد

2022/12/17 | 17:22 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

اعلن امين بغداد عمار موسى كاظم عن شروع فريق الجهد الخدمي الذي يضم امانة بغداد وجهات اخرى ساندة بتأهيل منطقة سبع قصور.

ونقل بيان للامانة تلقته (بغداد اليوم)، عن امين بغداد قوله إنه "اشارة لتوجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء لتقديم الخدمات في عدد من المناطق الفقيرة ضمن اعمال فريق الجهد الخدمي، اليوم كانت لنا زيارة لمنطقة سبع قصور بحضور المديرين العامين لدوائر المشاريع والشعب وماء بغداد ومجاري بغداد".

وتابع انه "خلال زيارتنا للمنطقة تم الاتفاق على قيام دائرة مجاري بغداد بتنفيذ المقطع الثاني لمد خط ناقل لتصريف مياه الصرف الصحي وتوجيه بلدية الشعب بتأهيل الشوارع الفرعية ومنها شارع البزل وشارع ابو علي وشارع ابو احمد وشارع ابو مجيد".

واشار الى ان "المنطقة سيتم خدمتها بشبكات الصرف الصحي بالتتابع ومن ثم ستعقبها اعمال دائرة المشاريع لتنفيذ اعمال الاكساء للمنطقة بالكامل بعد اكمال مد خطوط الصرف الصحي".

واوضح ان "هذه المنطقة عانت من نقص حاد في الخدمات ونحن نعمل ضمن توجيهات رئيس مجلس الوزراء لتأمين الخدمات لهذه المناطق وبوتيرة عمل عالية وضمن المواصفات الفنية المطلوبة".

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