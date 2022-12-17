السوداني يدعو جميع المحاضرين المجانيين إلى العودة لمدارسهم: الحكومة تهتم بكم

2022/12/17 | 17:22 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني،السبت، أن ملف المحاضرين المجانيين يحظى باهتمام الحكومة، داعياً جميع المحاضرين إلى العودة لمدارسهم.

وذكر مكتب رئيس مجلس الوزراء في بيان تلقته (بغداد اليوم)، ان "الاخيراستقبل، ممثلي تنسيقيات المحاضرين المجانيين بوزارة التربية في عموم المحافظات، بحضور ممثلين عن نقابة المعلمين العراقيين، فيما استمع باهتمام إلى شرح مفصّل عن وضع المحاضرين المجانيين وأعدادهم، وجهودهم في إسناد وزارة التربية عِبر سد النقص الحاصل في ملاكاتها التعليمية".

وأشاد، رئيس مجلس الوزراء" بالدور الكبير لهذه الشريحة التي قدمت خدمات جليلة للبلد وبصورة مجانية، ما يعكس درجة الإيثار التي يتمتعون بها، دون أن يعني هذا إغفال حقوقهم".

وأكد، السوداني أن "ملف المحاضرين المجانيين يحظى باهتمام الحكومة،داعياً" جميع المحاضرين المجانيين إلى العودة لمدارسهم".

وأشار، إلى "تواصل الاجتماعات مع وزارة المالية والمحافظين لتحديد أعداد المحاضرين المجانيين، والتخصيصات اللازمة لحسم هذا الملف ضمن موازنة 2023"، مشدداً على أن" الحكومة تعمل بشكل متواصل وتبذل كل الجهود لخلق فرص عملٍ في قطاعات جديدة متنوعة".

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