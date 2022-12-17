التزام الكوادر الطبية بالمحافظة على السر المهني

2022/12/17 | 17:33 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: حسين شاكر حسن العطار

أن لكل مهنة أدابها وتقاليدها التي

تنسجم مع طبيعة وأهداف تلك المهنة,

ممثلة بذلك جانبها الأخلاقي ويمثل

المهني مرآة مهنته مما يفرض عليه إتباع

سلوك معين في أدائه لمهام مهنته، أ

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