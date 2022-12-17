ذي قار: رصاصة طائشة جراء حفل زفاف يُنهي حياة فتاة والشرطة تلقي القبض على المسبب 



ذي قار: رصاصة طائشة جراء حفل زفاف يُنهي حياة فتاة والشرطة تلقي القبض على المسبب 
2022/12/17 | 17:34 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية
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