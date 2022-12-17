2022/12/17 | 17:40 - المصدر: قناة دجلة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الأنصاري: تقارير الامم المتحدة اشارت إلى عدم دخول "قطرة ماء" إلى العراق 2040) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: vgcJ8RrE09I
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الأنصاري: تقارير الامم المتحدة اشارت إلى عدم دخول "قطرة ماء" إلى العراق 2040) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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